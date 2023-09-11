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12:29, 11 сентября 2023Ценности

Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

Фото: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер поделилась фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость сфотографировалась лежащей на полотенце в парке в купальнике с анималистичным принтом. На размещенных кадрах видно, что исполнительница также надела очки в тон бикини и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках. При этом от аксессуаров она отказалась, а в качестве обуви предпочла резиновые тапки черного цвета.

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Подписчики высмеяли фигуру Шерзингер в комментариях под постом. «Что за импланты на скелете?», «Я переживаю зи Николь из-за чрезмерной худобы», «Перестала быть привлекательной», «Ужасный результат пластики», «Похвасталась силиконом перед фанатами», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне Николь Шерзингер также снялась в бикини на пляже. Знаменитость позировала на пляже в соломенной шляпе с цветами и колье с массивным крестом. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

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    Карина Черных
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