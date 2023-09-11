Из цен на квартиры в России предложили убрать «маркетинг-откатинг»

Мутко предложил снизить цены на квартиры, убрав из них «маркетинг-откатинг»

Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко предложил принять ряд мер для снижения стоимости жилья в России. По его словам, необходимо убрать «маркетинг-откатинг». Об этом сообщает РБК.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме Мутко заявил, что за последние несколько лет цены на жилье выросли на 73 процента. По его словам, власти могут принять меры, чтобы снизить стоимость объектов. В первую очередь, необходимо грамотно планировать и использовать градостроительный потенциал.

«Второе — вопросы инженерной подготовки. Издержек много, которые могли на себестоимость повлиять. Конечно, административные барьеры, этим занимается министерство. Ну и, конечно, маркетинг-откатинг — это тоже надо убирать, это тоже в цене», — заявил Мутко.

На форуме Мутко также предложил снизить ставку по ипотеке на большие по площади квартиры. Он уточнил, что на данный момент больше 50 процентов жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, однако подобные объекты не подходят для семей с детьми.