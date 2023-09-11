VK запустит эксклюзивное шоу

«VK Видео» запускает тревел-шоу «Орел и Орел» о самых колоритных местах России

«VK Видео» запускает новое тревел-шоу «Орел и Орел», в котором зрителям покажут самые колоритные и необычные места России. Подробности приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ведущими новой программы станут Омар Алибутаев и Юсуп Омаров, которые докажут, что интересно проводить время можно не только в столице. Они проедут по российским городам в поиске самых неординарных мест и активностей. Соревнуясь между собой, кавказские комики покажут, где в стране прокатиться на императорской карете Екатерины II, погонять на трассе «Формулы-1», найти лучших крабов, научиться японскому дрифту и многое другое.

В конце каждого путешествия оператор программы будет решать, кто из ведущих был «понтовее», а зрители получат возможность ознакомиться с тревел-гайдом о посещаемых в выпуске точках и узнать о стоимости отдыха.

«Мы гордимся своими городами, достопримечательностями и природой. Когда к нам приезжают друзья, всегда хочется отвести их в самые "понтовые" места, показать лучшее, на наш взгляд, в своем городе. Именно с такой задачей наши ведущие приезжают в каждый город. Мы постарались создать альтернативный путеводитель для зрителей, чтобы они вдохновились идеями и открыли новые места для отдыха», — рассказал об идее шоу директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

По словам Омара Алибутаева, посмотрев программу, зритель точно поймет, что «и в России тоже есть куда полететь, поехать, поплыть, поскакать, побежать — не хуже, чем за границей, а где-то даже лучше». Юсуп Омаров подтвердил, что россияне «посмотрят на страну по-новому и восхитятся ее красотой».

Новое тревел-шоу «Орел и Орел» выйдет 11 сентября. Первым местом, куда отправятся комики, будет город Санкт-Петербург. В следующих выпусках ведущие посетят Сочи, Владивосток, Казань, Екатеринбург, Дербент, Нижний Новгород, Мурманск, Пятигорск, Астрахань и другие города.