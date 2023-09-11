Создан онлайн-тест на болезнь Паркинсона на основе нейросети

Разработан онлайн-тест на болезнь Паркинсона на основе нейросети

Ученые из Университета Рочестера создали онлайн-тест для определения тяжести болезни Паркинсона на основе искусственного интеллекта (ИИ). Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале npj Digital Medicine.

Разработка представляет собой нейросеть, которая помогает людям с болезнью Паркинсона дистанционно оценить тяжесть их симптомов за несколько минут. Модель использует единую шкалу оценки болезни Паркинсона Международного общества по изучению двигательных расстройств (MDS-UPDRS). Пользователю нужно десять раз постучать пальцами перед веб-камерой, и алгоритм оценит двигательную активность и тяжесть тремора по шкале от нуля до четырех. Для этого ИИ автоматически анализирует вычислительные показатели, включая скорость, амплитуду, частоту и период движений.

В рамках эксперимента программу протестировали на 250 участниках с болезнью Паркинсона со всего мира. Затем выводы алгоритма сравнили с оценками трех неврологов и трех врачей первичной медицинской помощи. Опытные хирурги диагностировали стадию нейродегенеративного заболевания лучше, однако модель превзошла по знаниям фельдшеров.

Авторы считают, что их разработка демонстрирует полезное внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Таким образом нуждающиеся люди смогут получить консультации за пределами клиник.