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10:29, 11 сентября 2023Наука и техника

Создан онлайн-тест на болезнь Паркинсона на основе нейросети

Разработан онлайн-тест на болезнь Паркинсона на основе нейросети

Фото: Finn Winkler / dpa / Globallookpress.com

Ученые из Университета Рочестера создали онлайн-тест для определения тяжести болезни Паркинсона на основе искусственного интеллекта (ИИ). Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале npj Digital Medicine.

Разработка представляет собой нейросеть, которая помогает людям с болезнью Паркинсона дистанционно оценить тяжесть их симптомов за несколько минут. Модель использует единую шкалу оценки болезни Паркинсона Международного общества по изучению двигательных расстройств (MDS-UPDRS). Пользователю нужно десять раз постучать пальцами перед веб-камерой, и алгоритм оценит двигательную активность и тяжесть тремора по шкале от нуля до четырех. Для этого ИИ автоматически анализирует вычислительные показатели, включая скорость, амплитуду, частоту и период движений.

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В рамках эксперимента программу протестировали на 250 участниках с болезнью Паркинсона со всего мира. Затем выводы алгоритма сравнили с оценками трех неврологов и трех врачей первичной медицинской помощи. Опытные хирурги диагностировали стадию нейродегенеративного заболевания лучше, однако модель превзошла по знаниям фельдшеров.

Авторы считают, что их разработка демонстрирует полезное внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Таким образом нуждающиеся люди смогут получить консультации за пределами клиник.

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    Елена Апазиди
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