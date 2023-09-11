Российский пассажирский самолет сменил курс из-за поломки

Летевший в Сочи самолет «Уральских авиалиний» сменил курс из-за поломки

Российский пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Казани в Сочи, сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

По данным источника, лайнеру пришлось перестроить маршрут из-за поломки. При этом отмечается, что пассажирам назвали другую причину возврата воздушного судна — неблагоприятные погодные условия в Сочи.

Ранее сообщалось, что россиянин столкнулся с приступом аэрофобии перед полетом и пригрозил взорвать самолет, чтобы задержать отправление. Уточняется, что 59-летний мужчина должен был отправиться в командировку из петербургского аэропорта Пулково во Владивосток.

