Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России без колебаний разбили ЗРК Patriot на Украине

Российские военные уничтожают любое оружие, поставляемое Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Помните, считалось, что HIMARS должны изменить игру? Оказалось, что нет», — сказал он. Джонсон отметил, что такая же судьба постигла зенитно-ракетный комплекс Patriot. По его словам, российские военные разбивают ЗРК «без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах».

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что проблема заключается не в поставке оснащения и техники, а в нехватке кадров в рядах ВСУ, которые могли бы эффективно управлять полученным оборудованием.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что ВС РФ за несколько месяцев уничтожили большое количество комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, переданных Киеву. Риттер также добавил, что украинская сторона не стремится это афишировать.

