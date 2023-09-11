Среда обитания
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19:35, 11 сентября 2023Среда обитания

Ученые испугались появления особо опасных муравьев в европейской стране

Current Biology: появившиеся в Италии опасные муравьи угрожают экосистеме Европы

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Европейские ученые обнаружили колонии красных огненных муравьев на юге Италии — они являются одними из самых опасных инвазивных видов муравьев в мире. Экологи опасаются, что из-за глобального потепления насекомые в скором времени распространятся по всей территории Европы и могут нанести региону серьезный ущерб. Выводы экспертов опубликованы в журнале Current Biology.

Насекомые обладают сильным ядом, а их появление на новой территории приводит к существенному ущербу для местной природы, например, к повреждению посевов. Кроме того, распространение инвазивных муравьев сопровождается серьезным сокращением численности и разнообразия других видов животных и растений, что пугает научное сообщество.

Экологи установили, что муравьи, родиной которых является Южная Америка, были завезены в Италию из США и Китая в результате международной торговли. Причем данный вид распространяется «с ужасающе быстрой скоростью», с опаской отметили ученые. «Мы были крайне удивлены, когда обнаружили их на юге Италии, однако этот день должен был рано или поздно наступить», — заявил научный сотрудник Института эволюционной биологии в Барселоне Маттиа Менкетти.

Ранее правительство Италии выделило 2,9 миллиона евро на борьбу с распространением синих крабов — особо агрессивный вид крабов начал слишком активно размножаться и охотиться в итальянских лагунах на местных моллюсков и других водных обитателей, что поставило под угрозу благополучие аквафермеров европейской страны. Специалисты пока не дают ситуации точных объяснений, в том числе нет данных о том, что эти процессы связаны с климатическими изменениями.

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    Мария Грушко
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