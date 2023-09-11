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18:27, 11 сентября 2023Ценности

56-летняя Рената Литвинова показала фото в бюстгальтере

Фото: Telegram-канал Ренаты Литвиновой

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенном кадре 56-летняя знаменитость предстала, сидя на борту уличного бассейна на фоне деревьев. Звезда «Северного ветра» позировала в черном бюстгальтере пуш-ап с высокой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру») и юбке длины миди в тон бра. Артистка подобрала волосы заколками и завершила образ шлепками и солнцезащитными очками.

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Также она поделилась снимком, где держит на коленях чашку с чаем. «Идеальное утро», — подписала это фото актриса.

Ранее в сентябре предполагаемая возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо итальянская модель Виттория Черетти снялась обнаженной для журнала Perfect Magazine. На размещенных кадрах 25-летняя манекенщица предстала без одежды на красном фоне. На одном из фото она позировала перед камерой сидя и не скрывала голую грудь.

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    Карина Черных
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