Предполагаемая возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась обнаженной для журнала

Предполагаемая возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо итальянская модель Виттория Черетти снялась обнаженной для журнала Perfect Magazine. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенных кадрах 25-летняя манекенщица предстала без одежды на красном фоне. На одном из фото она позировала перед камерой сидя и не скрывала голую грудь. Также девушку запечатлели, когда она стояла с поднятой вверх рукой. При этом ее длинные распущенные волосы разлетались в разные стороны.

Отмечается, что автором съемки выступила фотохудожница малайзийского происхождения Чжун Линь, известная работами в сюрреалистическом стиле.

Ранее в сентябре Леонардо Ди Каприо вновь заметили на свидании с Черетти. Папарацци застали 48-летнюю телезвезду за поцелуем с 25-летней манекенщицей в клубе на Ибице. При этом ни сами звезды, ни их представители никак не комментировали слухи о предполагаемом романе.