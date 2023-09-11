Стало известно о готовности США отправить ВСУ ракеты большой дальности

Reuters: США могут поставить Киеву ракеты большой дальности с кассетными бомбами

Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку Украине ракет большой дальности с кассетными бомбами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.

Уточняется, что речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS с кассетной боевой частью. Дальность полета составляет 190 миль (306 километров), что в четыре раза превышает возможности имеющихся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракет. Также Вашингтон допускает отправку ракет GMLRS (дальность полета до 45 миль). «Это даст Киеву возможность наносить значительный ущерб по территории России», — говорится в материале.

Окончательное решение принято не было, сообщили собеседники агентства.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке ВСУ ракет ATACMS. В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. «Скажу только, что эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США. Однако на этом этапе у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить», — сказал он.