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19:23, 11 сентября 2023Ценности

Блогерша расплакалась из-за цвета волос после дорогого окрашивания в салоне

Фото: Valeriia Kogan / Unsplash

Английская блогерша Рози Десборо с никнеймом @rosieposieeeex расплакалась из-за цвета волос после дорогого окрашивания в салоне. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Жительница города Фарнема рассказала, что хотела освежить белый цвет локонов и отправилась в парикмахерскую. При этом девушка показала мастеру снимок с желаемым оттенком: кремовый блонд с затемнением у корней. Клиентка заплатила за услугу 208 фунтов стерлингов (примерно 25 тысяч рублей), но итог окрашивания ее расстроил.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала результат работы специалиста. Она позировала в машине с болотно-коричневыми у корней и с серым отливом по длине волосами. Автор ролика указала, что повторно обратилась в данную студию в надежде решить возникшую проблему. Однако в ответ ей посоветовали использовать профессиональный шампунь.

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«Они не предложили исправить окрашивание и не извинились. (...) Ужасные люди! Как они могут так поступать? Чувствую себя отвратительно», — заявила Десборо, подчеркнув, что ей отказались выплатить полную компенсацию.

Ранее в сентябре английский блогер Макс Балегде постригся у нового мастера и приобрел вид цыпленка. На размещенных кадрах британец продемонстрировал получившуюся стрижку: его короткие светлые волосы пушились и торчали под углом вверх.

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    Алина Гостева
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