Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

Глава ВТБ Костин: спекулянты на валютном рынке играют против рубля

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что Банк России должен «дать по рукам» спекулянтам, так как рынок играет против рубля.

Костин объяснил, что Центробанк (ЦБ) в июле запустил продажу юаней вне зависимости от газовых доходов, в рамках схемы сейчас увеличивается присутствие на валютном рынке. При этом сначала ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, однако теперь будет продавать юани по мере расходования ФНБ, а также сделает интервенцию на 150 миллиардов рублей.