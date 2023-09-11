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12:36, 11 сентября 2023Экономика

Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

Глава ВТБ Костин: спекулянты на валютном рынке играют против рубля

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что Банк России должен «дать по рукам» спекулянтам, так как рынок играет против рубля.

Костин объяснил, что Центробанк (ЦБ) в июле запустил продажу юаней вне зависимости от газовых доходов, в рамках схемы сейчас увеличивается присутствие на валютном рынке. При этом сначала ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, однако теперь будет продавать юани по мере расходования ФНБ, а также сделает интервенцию на 150 миллиардов рублей.

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