Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

Основательница маркетплейса Svoy.one Кристина Кисалица назвала главные тренды осеннего гардероба. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь стилистка призвала россиян обратить внимание на классическую белую рубашку, которая остается актуальной и в 2023 году. «В осеннее время это особенно must-have, который можно носить и сочетать с различными куртками, тренчами и пальто», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам собеседницы, следует приобрести вещи из кожи, в том числе брюки, а также сарафаны, платья, тренчи и байкерские куртки. Среди модной верхней одежды Кисалица выделила пальто пиджачного типа, которое держит форму. «Если вы хотите минимизировать количество катышков на изделии, то выбирайте пальто, в составе которого будет до 30 процентов полиэстера. Длину можно выбрать на ваше усмотрение», — уточнила эксперт.

Рекомендую обратить свое внимание на клатчи в непривычном размере. Вместо привычных маленьких теперь выбираем большие и объемные формы, в которые можно вместить гораздо больше чем помаду и ключи. Если выбрать клатч яркого цвета, то он станет отличным дополнением и акцентом в образе из базовых вещей нейтральных цветов Кристина Кисалица стилистка

В заключение стилистка призвала присмотреться к металлическим фактурам, среди которых свитера со стразами, платья с пайетками, стразы и люрекс. «С этим трендом главное не переборщить», — отметила она.

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