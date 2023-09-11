Власти раскрыли подробности нападения ученика с ножом в российской школе

Минобразования Ростовской области: дети не пострадали от рук ученика с ножом

Подростка, который утром 11 сентября ранил несколько человек ножом в школе в хуторе Красный Десант, быстро обезвредили. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Министерстве общего и профессионального образования Ростовской области. В ведомстве сообщили подробности случившегося.

«11 сентября в Неклиновском районе, хутор Красный Десант, в Краснодесантской школе по улице Октябрьской, 2, в 7:34 попытался войти человек в маске. Ему преградили путь вахтер и дежурный учитель, после чего он совершил на них нападение, применив холодное оружие — нож. Вахтер, дежурный учитель, а также присутствующие родители смогли оперативно обезвредить нападавшего, после чего его забрали сотрудники полиции. Нападавший оказался учеником 9 "А" класса», — сообщили в пресс-службе.

Сразу после этого сотрудники сообщили о случившемся в экстренные службы и оповестили директора учебного заведения. Все системы оповещения сработали. Сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС прибыли оперативно.

Слаженные действия персонала и присутствующих родителей позволили предотвратить трагедию и избежать жертв. В результате нападения дети не пострадали, учебный процесс не нарушен Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

В региональном Министерстве образования отметили, что в начале лета в школе проходили учения. По мнению директора школы, это помогло предотвратить трагедию. Также в ведомстве добавили, что в здании есть видеонаблюдение, система оповещения при чрезвычайной ситуации и тревожная кнопка. «На объекте обеспечены внутриобъектовый и пропускной режимы, что позволило своевременно обнаружить и обезвредить нападающего», — отметили там.

Об инциденте утром 11 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9-го класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — написал глава региона в Telegram-канале.