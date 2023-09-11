Названо оптимальное количество секса для счастливых отношений

Коуч по отношениям Хейли Куинн назвала оптимальное количество секса в отношениях и рассказала, что предпринять, если интимной близости становится меньше. Ее цитирует Metro.

Куинн, сославшись на исследования, сообщила, что большинство людей чувствуют себя наиболее счастливыми, занимаясь сексом один раз в неделю. При этом для разных пар эта цифра может сильно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, подчеркнула эксперт. По ее словам, беспокойство обычно возникает, когда интимной близости между партнерами становится меньше или она полностью исчезает.

Прежде чем судить о каких-либо отношениях, важно помнить, что существует множество причин, по которым один или оба партнера могут больше не хотеть секса Хейли Куинн коуч по отношениям

Куинн объяснила, что изменение секуальной активности может быть временным, например из-за стресса, усталости или болезни, либо постоянным. При любом варианте она посоветовала не паниковать и не пытаться соответствовать среднестатистическим нормам, так как это лишь усилит тревожность и нервное напряжение.

По мнению коуча, чтобы наладить интимную сферу, партнерам нужно выяснить причину происходящего в их отношениях и устранить ее самостоятельно или с помощью квалифицированных специалистов. Если же снижение половой активности носит постоянный характе из-за убеждений человека или возраста, партнерам необходимо попробовать найти компромисс, который устроит обоих, подытожила Куинн.

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