После нападения подростка с ножом на российскую школу возбудили дело

СКР возбудил дело против подростка, напавшего с ножом на школу под Ростовом

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело против подростка, напавшего с ножом на школу под Ростовом-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и другие доказательства, имеющие значение для следствия. Сейчас решается вопрос об аресте 15-летнего школьника.

О ЧП в хуторе Красный Десант Ростовской области сообщалось ранее 11 сентября. При попытке зайти в школу подросток ранил ножом четырех человек, после чего был задержан очевидцами. Напавшим оказался 15-летний ученик той же школы. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием, а после произошедшего у него случился приступ эпилепсии.

Отмечается, что больше всех пострадал дед, который привел внучку в первый класс — он получил пять ножевых ранений.