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00:41, 11 сентября 2023Россия

Россиянин открыл стрельбу по остановке

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановке
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Информация по стрельбе поступило в полицию в воскресенье, 10 сентября, около 22:00. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции.

Отмечается, что у злоумышленника изъят пневматический пистолет, из которого он стрелял в общественном месте. «Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из граждан не обращался», — говорится в сообщении. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, посетитель барбершопа устроил стрельбу на Никольской улице в Москве. Все произошло после словесного конфликта. Один из участников перепалки достал травматический пистолет и направил его в оппонента. Пострадавших нет — пуля попала в витрину ювелирного магазина.

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    Екатерина Подвигина
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