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15:40, 11 сентября 2023Наука и техника

Складной смартфон Microsoft признали устаревшим

Neowin: складной смартфон Microsoft Surface Duo признали устаревшим

Фото: Mr.Mikla / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала устаревшим свой единственный девайс на базе Android. Об этом сообщает издание Neowin.

В американской компании заявили, что больше не будут выпускать обновления для своего первого складного смартфона. Surface Duo был анонсирован в октябре 2019 года, с этого момента аппарат получил два крупных обновления Android.

Журналисты медиа отметили, что складной девайс отличался невероятно тонким корпусом и прочными петлями, однако был несовершенен в техническом плане. Так, флагманский аппарат не получил поддержку 5G и датчик для бесконтактной оплаты NFC. Девайс имел процессор Snapdragon 855, 6 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти.

По словам специалистов, Surface Duo был единственным девайсом от Microsoft, который работал на базе ОС Android, а не Windows. В материале говорится, что компания так и не смогла наладить выпуск обновлений Android, оптимизированных под смартфон с двумя экранами. Также журналисты отметили высокую стоимость аппарата — 1,4 тысячи долларов, или около 135 тысяч рублей.

В конце августа в сети обнаружили патент на складной смартфон американской компании Microsoft. В документе говорится, что новый девайс способен складываться на 360 градусов.

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    Андрей Ставицкий
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