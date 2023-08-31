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19:55, 31 августа 2023Наука и техника

Microsoft выпустит складной смартфон

The Register: Microsoft запатентовала складывающийся на 360 градусов смартфон

Фото: Turag Photography / Unsplash

В сети обнаружили патент на складной смартфон американской компании Microsoft. Об этом сообщает издание The Register.

Патент был зарегистрирован в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). По конструкции устройство напоминает телефон Surface Duo, ранее выпущенный Microsoft, однако его дисплей состоит из одной панели, а не из двух.

Также в документе говорится, что новый девайс способен складываться на 360 градусов. По словам инженеров компании, передняя панель имеет сложную конструкцию, благодаря которой гибкий дисплей не деформируется и не повреждается при складывании.

Журналисты издания отметили, что Microsoft — не первая компания, которая запатентовала складываемый на 360 градусов дисплей. Похожие технологии ранее предлагали корейские корпорации Samsung и LG.

Первый складной смартфон от Microsoft — Surface Duo — вышел в 2019 году. В 2021 году компания выпустила второе поколение девайса. Аппарат был доступен в продаже, но затем его сняли с производства.

Ранее инсайдер под ником Tech_Reve заявил, что южнокорейская корпорация Samsung намерена выпустить дешевый складной смартфон. Аппарат под условным названием Galaxy Z FE появится в середине 2024 года.

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    Андрей Ставицкий
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