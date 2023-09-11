В России начали разработку плавающей гаубицы

«Курганмаш­завод»: в РФ началась разработка 152-миллиметровой плавающей гаубицы

В России начались работы по созданию плаваю­щей гаубицы калибра 152 миллиметра. Об этом РИА Новости рассказал заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмаш­завода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

Он напомнил, что в 80-е годы прошлого века в СССР был создан опытный образец такой машины на шасси БМП-3. Тогда проект, отличающийся малой массой и орудием большого калибра, получил название 2С18 «Пат-­С». Он не пошел в серию из-за договора о сокращении обычных вооружений в Европе

«Изучая боевые действия и перемещение техники в зоне СВО, мы видим, что потребность присутствует», — сказал Хромов. Он добавил, что необходимо актуализировать требования к гаубице, в частности, с точки зрения системы управления огнем.