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17:55, 11 сентября 2023Мир

Швеция увеличит военный бюджет в 2024 году

Швеция увеличит военный бюджет на $2,4 миллиарда в 2024 году
СюжетУчения НАТО:

Фото: Johan Nilsson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Швеция увеличит военный бюджет на 2,4 миллиарда долларов в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

«В проекте бюджета на 2024 год предлагается увеличить финансирование вооруженных сил дополнительно на 700 миллионов крон, что приведет к росту финансирования более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру») между 2023 и 2024 годами и увеличению на 28 процентов», — сообщается в заявлении правительства.

В случае принятия соответствующих планов, военный бюджет Швеции удвоится по сравнению с 2020 годом, а также выполнит норматив НАТО по тратам на оборону в размере 2 процентов от ВВП.

Ранее стало известно, что НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» весной 2024 года. Учения предназначены для моделирования потенциальных маневров против предполагаемой российской агрессии, говорится в материале. Кроме того, в учениях примет участие Швеция.

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    Максим Габриелян
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