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09:06, 12 сентября 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыл необычную причину тошноты

Фото: Ayo Ogunseinde / Unsplash

Российский врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл необычную причину тошноты. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что такое состояние может возникать из-за некоторых нарушений зрения. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что подобный симптом может возникнуть у людей с глаукомой. «Резкое повышение внутриглазного давления, когда нарушается отток глазной жидкости, может сопровождаться острой болью глаз, тошнотой и так далее», — рассказал доктор. Также он обратил внимание, что тошнота может возникнуть у людей с астигматизмом.

При этом Мясников подчеркнул, что тошноту не следует считать основным симптомом этих заболеваний. «Это очень редкие ситуации», — заключил он.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что головная боль может возникать из-за употребления большого количества соли. По словам специалиста, это происходит из-за свойства продукта задерживать воду в организме.

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    Мария Большакова
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