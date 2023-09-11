Врач раскрыл необычную причину тошноты

Российский врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл необычную причину тошноты. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что такое состояние может возникать из-за некоторых нарушений зрения. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что подобный симптом может возникнуть у людей с глаукомой. «Резкое повышение внутриглазного давления, когда нарушается отток глазной жидкости, может сопровождаться острой болью глаз, тошнотой и так далее», — рассказал доктор. Также он обратил внимание, что тошнота может возникнуть у людей с астигматизмом.

При этом Мясников подчеркнул, что тошноту не следует считать основным симптомом этих заболеваний. «Это очень редкие ситуации», — заключил он.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что головная боль может возникать из-за употребления большого количества соли. По словам специалиста, это происходит из-за свойства продукта задерживать воду в организме.