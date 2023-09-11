В Минэкономразвития раскрыли способ заставить иностранцев полюбить Россию

Решетников: чтобы иностранцы полюбили Россию, им необходимо ее посетить

Чтобы иностранные туристы прониклись Россией, им нужно хотя бы раз ее посетить. Способ заставить иностранцев полюбить страну раскрыл министр экономического развития Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

«Те, кто к нам приезжает, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность», — заявил глава Минэкономразвития в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Более того, по словам руководителя ведомства, необходимо продвигать Россию на зарубежных рынках. Он подчеркнул, что эту задачу уже поставили в повестку на 2024 год.

Ранее в сентябре Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам. В их числе Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия.