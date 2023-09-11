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20:34, 11 сентября 2023Силовые структуры

Российский полицейский выстрелил из пистолета в обидчика матери

Полицейский из Астрахани выстрелил из пистолета в обидчика матери

Полицейский из Астрахани выстрелил из травматического пистолета в молодого человека, обидевшего его мать на свадьбе. Об этом сообщает Baza и публикует видео.

На кадрах видно, как женщина поспорила с одним из гостей. Сначала она вылила на молодого человека бокал с неизвестной жидкостью. После этого парень поступил так же, а затем кинул рюмку ей в лицо.

Сын женщины — участковый полиции Дамир Улумбеков — увидел на лице матери кровь, когда приехал забирать ее со свадьбы. Он решил поговорить с молодым человеком, но тот первым ударил его в челюсть. После этого Улумбеков достал пистолет и выстрелил парню в ногу.

Потерпевшего доставили в больницу. После оказания первой помощи он отказался от госпитализации.

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    Олеся Мицкевич
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