В сочинском парке «Дендрарий» появятся новые растения

В сочинском парке «Дендрарий» вместо аварийных деревьев высадят новые растения, в том числе экзотические. Об этом рассказал руководитель парка Дмитрий Маслов, передает «Комсомольская правда».

По его словам, аварийные деревья представляют опасность для посетителей, поэтому их убирают. Специалисты осмотрели деревья при помощи альпинистского снаряжения, проверив их от корешков до верхушки. Скрытые заболевания выявляют при помощи акустического томографа и резистографа. Деревьям, которые можно спасти, назначили курс лечения.

Площадь парка составляет 46,4 гектаров. На его территории произрастает более 1800 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых пород. В свой первый приезд специалисты выявили на территории дендропарка 80 сухостойных деревьев, которые необходимо спилить, а у 280 деревьев необходимо провести кронирование.

Ранее сообщалось, что в Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили краснокнижное растение — астрагал шелковисто-седой. Гости концерта высадили около 1200 горшков с астрагалом на участке «Пески» в особой экономической зоне «Байкальская гавань».