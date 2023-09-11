Украину предупредили об экзистенциальной угрозе из-за расширения НАТО

Журналист Кларенберг: Украина находится под угрозой из-за расширения НАТО

Существование Украины находится под угрозой из-за расширения НАТО. На это указал журналист-расследователь Al Mayadeen Кит Кларенберг.

По его мнению, политическое и военное будущее Киева висит на волоске. «Слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью», — отметил он.

Кларенберг сделал отсылку к высказыванию «архитектора холодной войны» Джорджа Кеннана после ратификации США расширения альянса в 1998 году. Тогда тот предупредил, что вступление в военный альянс новых членов станет трагической ошибкой и что со стороны России последует мощный ответ: «Конечно, будет плохая реакция со стороны России. Сторонники расширения НАТО скажут, что "мы всегда говорили вам, что русские такие", но это просто неправильно»,

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев будет готов вступить в Евросоюз (ЕС) в течение ближайших двух лет, но членом НАТО страна может стать и раньше этого срока.