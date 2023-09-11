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15:10, 11 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе группа мужчин в спортивных костюмах напала на машину

На Урале произошли разборки в стиле 90-х, полиция проводит проверку

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На Урале группа крепких мужчин в спортивных костюмах напала на автомобиль, устроив разборки в стиле 90-х годов. Об этом сообщает E1.ru.

Полиция проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшим в поселке Белоярский Свердловской области. 9 сентября на улице «спортсмены» заблокировали машину, вытащили оттуда трех местных жителей и избили. Разборки попали на камеру уличного видеонаблюдения.

На кадрах несколько мужчин окружают автомобиль, вытаскивают находившихся в салоне водителя и пассажиров. Они получают удары, после чего нападавшие скрываются с места происшествия.

Представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил изданию, что в полицию не поступали жалобы от пострадавших. Также не было сообщений из больницы, тем не менее проверка началась после публикации видео.

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    Любовь Ширижик
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