В Кремле ответили на вопрос об ужесточениях из-за жизни в условиях СВО

Представитель Путина Песков: СВО обязывает жить в особых информационных условиях

Ситуация специальной военной операции (СВО) обязывают жить в особых информационных условиях. Так на вопрос об ужесточении информационной политики ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что СВО обязывает ответственно подходить к публикуемой информации, так как она имеет большую силу.

«Война есть война. Во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных провокаций», — заявил представитель Кремля.