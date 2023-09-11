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12:47, 11 сентября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об ужесточениях из-за жизни в условиях СВО

Представитель Путина Песков: СВО обязывает жить в особых информационных условиях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ситуация специальной военной операции (СВО) обязывают жить в особых информационных условиях. Так на вопрос об ужесточении информационной политики ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что СВО обязывает ответственно подходить к публикуемой информации, так как она имеет большую силу.

«Война есть война. Во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных провокаций», — заявил представитель Кремля.

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