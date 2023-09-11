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11:39, 11 сентября 2023Россия

В Воронежской области восемь Вахтиных проиграли выборы одному Черных

На участке в Воронежской области восемь Вахтиных проиграли самовыдвиженцу Черных

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Семилукском районе Воронежской области восемь кандидатов с фамилией Вахтин — Алексей, Анатолий, Александр, Антон, Юрий, Виктор и Владимир — проиграли самовыдвиженцу Александру Черных. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после подсчета бюллетеней в одномандатном округе номер 11, Черных лидирует с 1 161 голосом. В то же время два Вахтина сошли с предвыборной гонки еще на этапе регистрации, их не допустили до выборов, один из Вахтиных — Владимир Иванович, набрал 218 голосов, а остальные еще меньше.

Известно, что двое их Вахтиных — братья, а остальные — однофамильцы.

При этом кроме Вахтиных и Черныха в бюллетене были еще два кандидита: Павел Мальцев и Павел Зябухин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова призвала политтехнологов самим решать проблему двойников на выборах.

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    Марк Леонов
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