В Воронежской области восемь Вахтиных проиграли выборы одному Черных

На участке в Воронежской области восемь Вахтиных проиграли самовыдвиженцу Черных

В Семилукском районе Воронежской области восемь кандидатов с фамилией Вахтин — Алексей, Анатолий, Александр, Антон, Юрий, Виктор и Владимир — проиграли самовыдвиженцу Александру Черных. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после подсчета бюллетеней в одномандатном округе номер 11, Черных лидирует с 1 161 голосом. В то же время два Вахтина сошли с предвыборной гонки еще на этапе регистрации, их не допустили до выборов, один из Вахтиных — Владимир Иванович, набрал 218 голосов, а остальные еще меньше.

Известно, что двое их Вахтиных — братья, а остальные — однофамильцы.

При этом кроме Вахтиных и Черныха в бюллетене были еще два кандидита: Павел Мальцев и Павел Зябухин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова призвала политтехнологов самим решать проблему двойников на выборах.