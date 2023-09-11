В ДНР сообщили об усилении ударов дронами ВСУ вблизи Донецка и Ясиноватой

Гагин: ВСУ нарастили удары дронами-камикадзе по селам у Донецка и Ясиноватой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары дронами по селам у Донецка и Ясиноватой. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Последнюю неделю украинские подразделения кратно нарастили удары дронами-камикадзе по селам под Донецком и Ясиноватой. Несмотря на обстановку, там продолжают жить люди, только перемещаться им теперь втройне опасно», — рассказал советник.

Гагин подчеркнул, что большая часть ударов приходится по жилым домам и гражданским машинам немногочисленного местного населения. По его словам, под обстрелы попадают жители сел Спартак, Минеральное, Яковлевка и других населенных пунктов.

Ранее власти Новой Каховки в Херсонской области сообщили о массированном ударе ВСУ по городу. Один снаряд прилетел на территорию городского водоканала, второй попал на территорию станции скорой помощи, ночью в ходе обстрела пропало электричество.