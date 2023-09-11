Американский разведчик назвал Путина лучшим лидером

Американский разведчик Риттер назвал Путина лучшим лидером после его истории

Бывший американский разведчик Скотт Риттер после рассказа российского лидера о гибели своей бабушки заявил, что история стоит на стороне Владимира Путина. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Путин делится этим. Байден рассказывает нам про "Корн Поп". Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. "Бей гадов!"» — высказался Риттер.

Так он прокомментировал историю Владимира Путина, которую он рассказал на открытом школьном уроке «Разговоры о важном». Российский лидер вспомнил последние слова своей бабушки, которую ранили в живот во время Великой Отечественной войны. В последние минуты своей жизни женщина просила его не плакать и не расстраивать ее. После этого дедушка Путина отправил сыну на фронт письмо с простым посланием «бей гадов!», имея в виду немецкие войска, вторгшиеся на территорию Советского Союза. Президент отметил, что именно внутренняя любовь простых людей становится опорой традиционных ценностей.

Также Риттер в своей публикации упомянул рассказ Байдена о мужчине по кличке Корн Поп. Во время одного из своих выступления глава государства рассказал историю о том, как работал спасателем в бассейне в 1962 году и смог дать отпор членам банды Корн Попа, которые напали на него.