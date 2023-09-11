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11:47, 11 сентября 2023Ценности

Россиянам назвали распространенную ошибку при стирке черной одежды

Фото: Irma Sophia / Unsplash

Клинер и блогер Полина Савельева назвала россиянам распространенную ошибку при стирке черной одежды. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

По словам специалистки, негативно повлиять на качество данных предметов гардероба способна горячая вода. При удалении загрязнений в указанных условиях могут произойти усадка и выцветание ткани. Кроме того, если в барабан попадут изделия другого оттенка, они окрасятся и станут темнее.

«Я всегда стираю черные вещи максимум при 30 градусах [Цельсия] в деликатном режиме», — заключила собеседница издания.

Ранее в сентябре сотрудница прачечной Вивьен Фодор перечислила простые правила стирки темной одежды. В первую очередь специалистка призвала проверять этикетки на изделиях. Помимо этого, она посоветовала сортировать одежду и стирать темные вещи отдельно.

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    Алина Гостева
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