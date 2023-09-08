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07:49, 8 сентября 2023Ценности

Перечислены простые правила стирки темной одежды

Фото: Tamara Schipchinskaya / Unsplash

Сотрудница прачечной Вивьен Фодор перечислила простые правила стирки темной одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка призвала проверять этикетки на изделиях, чтобы следовать требованиям чистки материала. Помимо этого, она посоветовала сортировать одежду и стирать темные вещи отдельно, чтобы сохранить чистоту цвета. Кроме того, Фодор напомнила, что предметы гардероба перед процедурой лучше вывернуть наизнанку.

Среди прочего, по словам эксперта, вещи темных оттенков необходимо стирать в холодной воде. «Короткий цикл и низкая температура воды сводят к минимуму агрессивное воздействие на одежду и помогают предотвратить растекание красителей», — пояснила она.

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Вдобавок женщина подчеркнула, что лучшим моющим средством для данных предметов гардероба станет жидкий продукт. Она объяснила, что сухой порошок может оставить следы в виде пятен на материалах. Кроме того, Фодор уточнила, что предотвратить выцветание поможет кондиционер для белья.

В заключение собеседница издания порекоендовала сушить вещи на свежем воздухе или в специальной машине при низкой температуре.

Ранее эксперт Наталья Завьялова из Роскачества раскрыла россиянам правильные способы стирки разных видов одежды и белья. Так, для того чтобы продлить срок службы изделий из шерсти и шелка, потребуется использовать специальные жидкие средства, предназначенные для данных материалов.

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    Екатерина Ештокина
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