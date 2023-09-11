Бизнесменам посоветовали забыть об идее выхода из-под санкций

Глава ВТБ Костин: бизнесмены должны «бросить идею выхода из-под санкций»

Бизнесмены, которые не уехали из России, должны «бросить идею выхода из-под санкций», заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин.

Он посоветовал предпринимателям также отказаться от идеи вернуться к досанкционным временам. «Не вернешься в ту жизнь», — заявил глава ВТБ. Костин считает, что оставшимся в стране бизнесменам приходится легче, чем предпринимателям, которые ее покинули.

Глава финансовой организации отметил, что большинство бизнесменов в настоящее время активно перестраивают свой бизнес «с учетом новых геополитических реальностей». Однако он посоветовал им также мобилизовать его на выполнение задач, стоящих перед страной. Он также указал на важность консолидации российского общества в целом.

Настроение предпринимателей Костин назвал рабочим. При этом он отметил, что в отношении предпринимателей нужно снять беспокойства, которые связаны с «некоторыми негативными тенденциями широкого трактования силовыми структурами ряда российских законов».

Сам ВТБ находится под санкциями полтора года. Организация оказалась одной из первых в списке банков, которых отключили от международной системы платежей SWIFT.

В 2022 году убыток группы ВТБ по МСФО достиг рекордных 612,6 миллиарда рублей. При этом за первый квартал 2023 года организация получила рекордную прибыль — 289,8 миллиарда рублей.