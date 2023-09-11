Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 11 сентября 2023Россия

Умершая после употребления в пищу арбуза россиянка имела хронические заболевания

СК: женщина, которая съела арбуз и умерла, страдала хроническими заболеваниями

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Женщина, которая в Москве купила арбуз и скончалась, страдала хроническими заболеваниями. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) Москвы.

«По данному факту следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

На данный момент, добавили в СК, следователи опрашивают родственников погибшей и устанавливают место покупки арбуза. Помимо того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

О смерти женщина после употребления в пищу арбуза стало известно ранее 11 сентября. Отмечается, что ррвота у женщины началась практически сразу после употребления первой порции. При этом она не стала вызывать скорую помощь. На следующий день ей стало хуже.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    Катер-дрон «Визир» предложат Минобороны

    Дачникам рекомендовали сжигать огурцы

    Седокова показала фигуру в откровенном комбинезоне

    Стало известно об отъезде Ким Чен Ына в Россию для встречи с Путиным

    Звезда Comedy Club сообщил о расставании с женой

    Умершая после употребления в пищу арбуза россиянка имела хронические заболевания

    Перспективу полной остановки притока долларов в Россию оценили

    В Кремле ответили на вопрос об ужесточениях из-за жизни в условиях СВО

    Зеленский заявил о невозможности хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости