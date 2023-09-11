Умершая после употребления в пищу арбуза россиянка имела хронические заболевания

СК: женщина, которая съела арбуз и умерла, страдала хроническими заболеваниями

Женщина, которая в Москве купила арбуз и скончалась, страдала хроническими заболеваниями. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) Москвы.

«По данному факту следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

На данный момент, добавили в СК, следователи опрашивают родственников погибшей и устанавливают место покупки арбуза. Помимо того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

О смерти женщина после употребления в пищу арбуза стало известно ранее 11 сентября. Отмечается, что ррвота у женщины началась практически сразу после употребления первой порции. При этом она не стала вызывать скорую помощь. На следующий день ей стало хуже.