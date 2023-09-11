Раскрыт неожиданный секрет молнии на брюках

Блогер Сидни Раз раскрыл неожиданный секрет молнии на брюках. Соответствующее видео он опубликовал в своем TikTok, который насчитывает 4,3 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсер с никнеймом @sidneyraz продемонстрировал темные джинсы с металлической застежкой. Он пояснил, что зачастую молния расстегивается из-за резких движений. Чтобы это предотвратить, мужчина рекомендовал надавить на молнию по направлению вниз после застегивания. По его словам, таким образом она зафиксируется на месте.

Подписчики оценили рекомендацию юзера в комментариях под постом. «Мне 36, и я этого не знал… просто проверил, и это работает», «Я тоже этого не знал, но, очевидно, это работает», «Обычно это работает только с джинсами и другой подобной одеждой, на толстовках и тому подобном не пройдет», — написали они.

Ранее в сентябре стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на осень 2023 года. По словам эксперта, в текущем сезоне вновь будут актуальны популярные в течение года фасоны. Например, брюки из денима прямого кроя и штаны, расклешенные от колена или от бедра.