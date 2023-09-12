Внешность 49-летней Кейт Мосс на новом фото встревожила пользователей сети

Папарацци сняли британскую супермодель и актрису Кейт Мосс с сигаретой на улице, и ее внешний вид встревожил пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что 49-летнюю манекенщицу запечатлели у итальянского ресторана в Лондоне во время семейного обеда. На фото знаменитость предстала с распущенными волосами и без макияжа. При этом она улыбалась, щурясь на солнце и демонстрируя глубокие морщины.

Данный кадр обеспокоил читателей издания. «Она выглядит больной», «Кажется старой», «Это Кейт Мосс? Что случилось? Руки как у 70-летней», «Какой ужас!», «Похожа на наркоманку», «Боже, я бы ее не узнала», «Выглядит словно бездомная. Рот и кожа сморщились», — высказались они.

В августе внешний вид американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли смутил пользователей сети. Папарацци сняли звезду в монохромном черном наряде, который состоял из брюк с завышенной талией, атласного топа с кружевным декольте и приталенного пиджака нараспашку. «Еще больше бабушкиной одежды. Красивая женщина, но с плохим вкусом», — отметили юзеры.