Байден опубликовал пост о встрече с президентом Вьетнама с фото другого политика

Байден опубликовал пост о встрече с лидером Вьетнама с фото другого политика

На странице президента США Джо Байдена в X (бывший Twitter) был опубликован пост о встрече с лидером Вьетнама Во Ван Тхыонгом, однако с фото другого вьетнамского политика. Об этом сообщает New York Post.

«Президент Во Ван Тхыонг, спасибо за столь продуктивную встречу. Это партнерство направлено на раскрытие потенциала наших народов и, вместе с ним, ряда невероятных возможностей», — говорилось в посте.

При этом пост сопровождался фотографией Байдена, приветствующего председателя Национальной ассамблеи Вьетнама Вуонг Динь Хюэ. Позже ошибочный пост был удален.

Ранее президент США начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Во время мероприятия американский лидер поприветствовал губернатора Аляски Майка Данливи и отметил, что они родом из одного города, и Байден хотел бы, чтобы он играл с ним в одной команде, тогда бы Байден мог попасть в число лучших игроков страны.