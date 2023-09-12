Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:53, 12 сентября 2023Забота о себе

Названы основные причины развода после 50 лет среди россиян

Психолог Зберовский: после 50 лет супруги разводятся из-за выросших детей

Фото: Esther Ann / Unsplash

В зрелом возрасте супруги часто разводятся из-за выросших и покинувших дом детей, рассказал психолог Андрей Зберовский. Эту и другие основные причины развода после 50 лет среди россиян он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, именно в этот момент люди вдруг обнаруживают, что у них нет совместных целей и планов на будущее. Кроме того, продолжил Зберовский, к разводу могут привести появление любовника или любовницы, проблемы в интимных отношениях или их отсутствие, алкогольная или наркотическая зависимости.

Немаловажна и разница в социальном статусе или окружении пары, подчеркнул Зберовский. «Если один из партнеров построил успешную карьеру, стал богатым, а другой застрял на одном уровне много лет и не хочет развиваться, то это приведет к большим трудностям во взаимопонимании», — сказал он.

Материалы по теме:
«Люди смогут любить» Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
«Люди смогут любить»Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
6 сентября 2020
Женщины по всему миру страдают от одиночества. Почему в этом виноваты родители, как от него избавиться и нужно ли?
Женщины по всему миру страдают от одиночества.Почему в этом виноваты родители, как от него избавиться и нужно ли?
9 июля 2022

Зберовский уверен, что главное, что может сплотить пару и вернуть теплоту в отношения — совместная активность вне дома: путешествия или совместное хобби. «Для того чтобы наладить отношения после 50 лет, необходима совместная деятельность. Нельзя сидеть дома, смотреть сериалы и думать, что это вас сближает», — заключил психолог.

Ранее британский психотерапевт Сьюзи Мастерсон назвала неочевидные признаки, которые выдают желание партнера порвать отношения и подать на развод. Вопреки популярному мнению, что пары на грани развода не занимаются сексом, в реальности у многих складывается противоположная ситуация, указала она.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Германия подтвердила конфискацию товаров у въезжающих россиян

    На Украине сообщили об участившихся случаях дезертирства военных ВСУ

    Волков подписал новый контракт с UFC

    Выглядящий на 20 лет 60-летний мужчина раскрыл свой секрет

    Россиян захотели лишать водительских прав еще при одном условии

    В российском городе открыли памятник Александру Невскому с цитатой из SHAMAN

    Стало известно о взрыве в Днепропетровской области

    Российская блогерша получила три года колонии за призывы к экстремизму

    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

    Названы основные причины развода после 50 лет среди россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости