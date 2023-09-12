Названы основные причины развода после 50 лет среди россиян

Психолог Зберовский: после 50 лет супруги разводятся из-за выросших детей

В зрелом возрасте супруги часто разводятся из-за выросших и покинувших дом детей, рассказал психолог Андрей Зберовский. Эту и другие основные причины развода после 50 лет среди россиян он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, именно в этот момент люди вдруг обнаруживают, что у них нет совместных целей и планов на будущее. Кроме того, продолжил Зберовский, к разводу могут привести появление любовника или любовницы, проблемы в интимных отношениях или их отсутствие, алкогольная или наркотическая зависимости.

Немаловажна и разница в социальном статусе или окружении пары, подчеркнул Зберовский. «Если один из партнеров построил успешную карьеру, стал богатым, а другой застрял на одном уровне много лет и не хочет развиваться, то это приведет к большим трудностям во взаимопонимании», — сказал он.

Зберовский уверен, что главное, что может сплотить пару и вернуть теплоту в отношения — совместная активность вне дома: путешествия или совместное хобби. «Для того чтобы наладить отношения после 50 лет, необходима совместная деятельность. Нельзя сидеть дома, смотреть сериалы и думать, что это вас сближает», — заключил психолог.

Ранее британский психотерапевт Сьюзи Мастерсон назвала неочевидные признаки, которые выдают желание партнера порвать отношения и подать на развод. Вопреки популярному мнению, что пары на грани развода не занимаются сексом, в реальности у многих складывается противоположная ситуация, указала она.