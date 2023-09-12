Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в попытках разжечь сепаратизм

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Армения пытается разжечь сепаратизм в регионе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в попытках разжечь сепаратизм, препятствуя транспортировке грузов по Лачинской дороге. Об этом он заявил во время встречи с президентом Красного Креста Мирьяной Сполярич, передает «Кавказское бюро».

«Заявления Армении о "блокаде" необоснованны, в настоящее время обеспечивается ежедневный проход жителей армянской национальности в обоих направлениях по Лачинской дороге», — говорится в сообщении.

Министр также обвинил Ереван в несоблюдении договоренностей и призвал при посредничестве Красного Креста использовать дороги Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле Вооруженными силами Армении позиций в направлении населенного пункта Хавуш. При этом в Ереване заявили, что сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.