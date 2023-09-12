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12:20, 12 сентября 2023Путешествия

Пассажирка записала аудио перед аварийной посадкой Airbus в поле

Пассажирка Airbus записала аудио перед посадкой в поле под Новосибирском

Фото: Telegram-канал UralAirlines_Official

Пассажирка записала аудио перед аварийной посадкой самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле в Новосибирской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

На записи слышно, как людей инструктируют перед экстренным приземлением Airbus A320, на фоне плачут дети.

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«Расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках, все предметы, которые могут нанести повреждение, — очки, ручки в карманах и так далее, уберите в ручную кладь, — сообщила стюардесса. — Наденьте верхнюю одежду».

Она также сказала пассажирам положить голову на колени, закрыть ее руками, держать колени вместе, а ступни врозь. Более того, бортпроводники показали находившимся на борту людям аварийные выходы, объяснив, что всего их восемь.

Ранее 12 сентября направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находились 159 человек, в том числе 23 ребенка.

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    Фариза Бацазова
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