Пассажирка записала аудио перед аварийной посадкой Airbus в поле

Пассажирка Airbus записала аудио перед посадкой в поле под Новосибирском

Пассажирка записала аудио перед аварийной посадкой самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле в Новосибирской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

На записи слышно, как людей инструктируют перед экстренным приземлением Airbus A320, на фоне плачут дети.

«Расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках, все предметы, которые могут нанести повреждение, — очки, ручки в карманах и так далее, уберите в ручную кладь, — сообщила стюардесса. — Наденьте верхнюю одежду».

Она также сказала пассажирам положить голову на колени, закрыть ее руками, держать колени вместе, а ступни врозь. Более того, бортпроводники показали находившимся на борту людям аварийные выходы, объяснив, что всего их восемь.

Ранее 12 сентября направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находились 159 человек, в том числе 23 ребенка.