Объяснена опасность вирусов летучих мышей для человека

PLOS Biology: способность летучих мышей к полету делает их вирусы опасными

Биологи и эволюционисты Чикагского, Йоркского, Эксетерского и Калифорнийского университета в Беркли объяснили, почему вирусы, переносимые летучими мышами, более опасны для человека, чем вирусы любых других млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Предполагается, что на способность вируса вызывать серьезные заболевания у человека, называемую вирулентностью, влияет эволюционная история первичного животного-хозяина, служащего естественным резервуаром. Например, если животное-хозяин эволюционно далеко от человека, то его организм в большей степени толерантен к патогену, тогда как человек оказывается более уязвимым для вируса. Однако вирулентность вирусов, переносимых летучими мышами, нельзя объяснить лишь филогенетическим расстоянием между рукокрылыми и людьми.

Ученые проанализировали данные предыдущих исследований, посвященных тому, как влияют различные вирусы, перешедшие от летучих мышей к человеку, на иммунную систему своих первичных хозяев. Затем биологи применили подход вложенного моделирования, который состоит в том, чтобы рассмотреть поведение лейкоцитов и вирусов в организме летучих мышей и других млекопитающих на уровне всей популяции. Это сделало возможным определить, как жизненный цикл и поведение животных-хозяев влияет на эволюцию вирусов.

Известно, что способность рукокрылых к полету делает их чрезвычайно устойчивыми к воспалению, которое возникает как следствие интенсивных нагрузок и, в свою очередь, повышает продолжительность жизни. Модель продемонстрировала, что долголетие и стойкий иммунитет способствуют высоким темпам роста вирусов. У других млекопитающих, которые относительно нетерпимы к вирусной патологии, вирусы вынуждены развивать низкие темпы роста, в результате чего темпы передачи вирусов между хозяевами также низкие.

В конечном итоге высокие темпы роста и передачи вируса в резервуаре летучих мышей связаны с увеличением вирулентности при заражении вторичного хозяина, при этом патогенность вируса усиливается при заражении более уязвимых тканей, таких как дыхательные пути.