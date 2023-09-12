Суд отклонил жалобы на задержание пророссийского блогера и журналиста

В Армении суд отклонил жалобы адвоката блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

В Армении суд отклонил жалобы на правомерность задержания пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и журналиста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Об этом сообщает их адвокат Лиана Григорян, передает РИА Новости.

Она отметила, что в настоящий момент защита получила только заключительную часть решения суда. По словам Григорян, решение об обжаловании судебного акта можно будет принять лишь после ознакомления с аргументами инстанции. Адвокат также уточнила, что в настоящий момент Бадалян и Геворкян проходят в качестве свидетелей по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Ранее блогер и журналист раскрыли подробности своего задержания в Армении. Геворкян заявил, что их и еще нескольких людей задержали сотрудники спецназа, пока они находились в Сюникской области и готовили радиопередачу «Мы». Бадалян при этом не исключил, что в задержании присутствовал политический подтекст.