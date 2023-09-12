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18:28, 12 сентября 2023Бывший СССР

Суд отклонил жалобы на задержание пророссийского блогера и журналиста

В Армении суд отклонил жалобы адвоката блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
Микаэл Бадалян

Микаэл Бадалян. Кадр: 24TV / YouTube

В Армении суд отклонил жалобы на правомерность задержания пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и журналиста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Об этом сообщает их адвокат Лиана Григорян, передает РИА Новости.

Она отметила, что в настоящий момент защита получила только заключительную часть решения суда. По словам Григорян, решение об обжаловании судебного акта можно будет принять лишь после ознакомления с аргументами инстанции. Адвокат также уточнила, что в настоящий момент Бадалян и Геворкян проходят в качестве свидетелей по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Ранее блогер и журналист раскрыли подробности своего задержания в Армении. Геворкян заявил, что их и еще нескольких людей задержали сотрудники спецназа, пока они находились в Сюникской области и готовили радиопередачу «Мы». Бадалян при этом не исключил, что в задержании присутствовал политический подтекст.

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    Алевтина Запольская
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