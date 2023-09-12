Анонсирована встреча Зеленского с премьером Израиля

Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского с Нетаньяху в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Встречу анонсировал посол Израиля на Украине Михаил Бродский, его слова приводит РИА Новости.

«Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН», — раскрыл подробности переговоров израильский посол.

Ранее Зеленский обсудил с Нетаньяху отправку израильской полиции в Умань для охраны паломников-хасидов, которые приехали туда на празднование Рош ха-Шана. Зеленский заверил Нетаньяху, что «Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность». Также стороны обсудили «возможность отправки в места паломничества дополнительных сил полиции Израиля».