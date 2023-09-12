В США готовят импичмент Джо Байдена. В чем обвиняют президента и каковы шансы отправить его в отставку?

ABC News: Палата Когресса США инициировала расследование для импичмента Байдена

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти призвал к расследованию, результаты которого могут привести к импичменту президента-демократа Джо Байдена. Об этом сообщает ABC News.

Расследование возглавят председатели трех комитетов палаты представителей, республиканцы Джеймс Комер, Джим Джордан и Джейсон Смит.

Сегодня я поручаю нашим комитетам Палаты представителей начать официальное расследование для импичмента президента Джо Байдена Кевин Маккарти спикер палаты представителей Конгресса США

Байдена обвиняют во лжи про бизнес его сына Хантера

Главное обвинение республиканцев заключается в том, что американский президент якобы лгал американскому обществу, когда говорил, что не знает о бизнес-сделке своего сына Хантера и других членов семьи Байден.

По информации конгрессменов-республиканцев, Байден не только знал о действиях своего сына, но и был в них непосредственно вовлечен: «участвовал в многочисленных совместных звонках, встречах и ужинах». После одного из таких ужинов с участием отца Хантер Байден якобы получил от бизнес-партнеров новый автомобиль Porsche

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Маккарти также заявил, что члены семьи Байден и их бизнес-партнеры якобы получили примерно 20 миллионов долларов через подставные компании. В обвинении против американского президента фигурирует и украинская энергетическая компания Burisma, в которой работал сын политика. Оппоненты Байдена считают, что вице-президент якобы пригрозил Киеву невыдачей займа, вынудив тем самым уволить украинского прокурора Виктора Шокина, который вел расследование против фирмы.

Республиканцы обнаружили серьезные и заслуживающие доверия обвинения в адрес президента Байдена. Все вместе они свидетельствуют о культуре коррупции (в администрации Байдена — прим. «Ленты.ру») Кевин Маккарти спикер палаты представителей Конгресса США

В Белом доме заявили об отсутствии доказательств вины Байдена

В Белом доме довольно резко отреагировали на заявление Маккарти. Представитель американской администрации Иэн Сэмс заявил, что республиканская фракция в палате представителей на протяжении нескольких месяцев пыталась найти доказательства вины Байдена, но так и не сумела это сделать.

Фото: Yves Herman / Reuters

Более того, по словам чиновника, собственные же свидетели и документы, собранные Республиканской партией, не доказали никаких связей между сделками Хантера Байдена и его отцом, в тот момент занимавшим пост вице-президента США. Сэмс напомнил, что в преддверии промежуточных выборов 2022 года Маккарти говорил, что американское общество не одобряет использование процедуры импичмента в политических целях, однако сейчас, по его мнению, использует ее ровно для этого.

Политический радикализм в его худшем проявлении

Иэн Сэмс представитель Белого дома по надзору и расследованиям

Республиканская партия расколота по вопросу импичмента Байдена

Изначально Маккарти о запуске подобного расследования на голосование, однако не стал этого делать, опасаясь недобора голосов, отмечает газета The New York Times. Часть более умеренных республиканцев считает, что оснований для подобной процедуры пока недостаточно и необходимы более веские доказательства.

Время для импичмента наступит тогда, когда будут доказательства, указывающие на причастность президента Байдена к серьезному преступлению или проступку. Сейчас таких доказательств нет Кен Бак республиканец-член палаты представителей от штата Колорадо

При этом более радикально настроенные члены Республиканской партии были недовольны работой Маккарти и призывают сместить его с должности спикера палаты представителей. Помимо невыполнения политиком своих обещаний в части решения бюджетных вопросов, конгрессмены обвинили Маккарти в том, что он недостаточно быстро и агрессивно действует в отношении Байдена. Запуск процедуры расследования, таким образом, может быть попыткой усмирить наиболее воинственных республиканцев, считает издание.

Республиканцы не смогут лишить Байдена президентского кресла

При этом попытки республиканцев лишить Байдена президентского кресла обречены на провал, отмечает Reuters. Даже если все республиканцы поддержат импичмент при голосовании в палате представителей, где у них перевес 222 к 212, то в другой палате Конгресса США, Сенате, у них меньшинство.

Для проведения процедуры импичмента необходимо две трети голосов, и сценарий, при котором столь значительное число демократов решит проголосовать за отстранение президента, маловероятна, считает агентство. Так же произошло и с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который стал первым в истории американским лидером, которому импичмент был вынесен дважды. Оба раза его оправдывали в сенате, где большинство тогда было у республиканцев.

При этом, как подчеркнул сам Маккарти, расследование даст республиканцам юридические возможности «собрать всю нужную информацию» о приписываемых Байдену нарушениях. Не исключено, что эти данные затем будут использованы против политика в ходе избирательной кампании перед президентскими выборами в 2024 году, в чем открыто признавались наиболее радикально настроенные республиканцы.