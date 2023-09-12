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11:16, 12 сентября 2023Забота о себе

Пластический хирург рассказала о способе продлить действие ботокса

Пластический хирург Сандер: цинк может на треть продлить действие ботокса

Фото:Unsplash

Пластический хирург Сармела Сандер из США рассказала, что прием пищевых добавок с цинком может продлить действие ботокса на треть. Ее слова приводит Daily Mail.

Сандер указала, что ботулотоксин типа А или ботокс широко используется в косметологии, а также при лечении спазмов и мигрени. Продолжительность его действия составляет от трех до шести месяцев. «Есть исследование, которое показывает, что прием добавок с цинком может увеличить продолжительность эффекта ботокса до 30 процентов», — говорит врач. Она посоветовала принимать по 15 миллиграммов вещества ежедневно, чтобы ощутить эффект.

Если вы хотите, чтобы ботокс ушел быстрее, попробуйте больше заниматься спортом. Есть доказательства, что повышенный уровень метаболизма ускоряет действие ботокса

Сармела Сандерпластический хирург
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Сандер добавила, что действие ботокса быстрее заканчивается, если к участку инъекции часто поступает повышенный приток крови из-за вибраций или высоких температур. Поэтому, по ее словам, посещение сауны и бани, а также использование массажеров для лица может стать еще одним способом быстрее избавиться от ботокса.

Ранее врач-косметолог Эммалин Эшли рассказала о модных инъекциях ботокса для красоты шеи. По ее словам, процедура имеет косметический и терапевтический эффект, но проводить ее без консультации врача опасно.

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    Екатерина Улитина
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