Косметолог оценила последствия модных уколов «ботокс Барби»

Косметолог Эммалин Эшли: инъекции для красоты шеи могут уменьшить головную боль

Врач-косметолог Эммалин Эшли оценила риски и рассказала о преимуществах уколов для красоты шеи, которые стали модными после премьеры фильма «Барби». Ее цитирует Newsweek.

Эшли отметила, что так называемый «ботокс Барби» проводится уже давно и особенно популярен в странах Азии. По словам косметолога, при этой процедуре ботулинический токсин вводится в трапециевидную мышцу для достижения эффекта длинной и тонкой шеи, похожей на кукольную. Помимо косметического действия, процедура имеет терапевтический эффект: она расслабляет мышцы шеи, что помогает уменьшить головные боли и улучшить сон.

Ботулинический токсин использовался в медицинских целях с 1970-х годов, а его косметическое применение стало развиваться сравнительно недавно. Он используется для лечения мышечных спазмов, глазных заболеваний, таких как косоглазие, чрезмерного потоотделения, мигрени и проблем с мочевым пузырем Эммалин Эшли врач-косметолог

Косметолог подчеркнула, что лечение с помощью ботокса должно проводиться под наблюдением врача, поскольку инъекции в трапециевидную мышцу могут иметь неблагоприятные последствия. «Это может быть опасной областью для инъекций, если вы не являетесь квалифицированным специалистом. Нужны опыт и глубокое понимание анатомии, чтобы делать такие процедуры безопасно и этично. Лично я не стала бы предлагать такое лечение», — заключила Эшли.

Ранее российский косметолог Надежда Петраш раскрыла опасные последствия инъекций филлеров. Она предупредила, что уколы красоты в области век могут привести к слепоте.