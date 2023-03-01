Косметолог раскрыла опасные последствия инъекций филлеров

Косметолог Надежда Петраш: инъекции филлеров в области век могут привести к слепоте

Российский косметолог Надежда Петраш раскрыла опасные последствия инъекций филлеров. Соответствующую информацию публикует «Газета.ru».

Так, доктор предупредила, что уколы красоты в области век могут привести к слепоте. «Не менее опасно проводить инъекции в зоны лба, межбровья, носа и носогубного треугольника. В этих областях повышен риск появления ишемии», — добавила Петраш.

Эксперт также рассказала, что омоложение с помощью инъекций имеет ряд противопоказаний. При этом, по словам Петраш, большинство клиентов считают, что упомянутая процедура не несет негативных последствий.

«На лице существуют так называемые зоны риска, куда колоть филлеры нельзя. К ним относятся сосудисто-нервные пучки. Попадание препарата в просвет сосуда может привести к нарушению кровотока, вследствие чего развивается разной степени ишемия тканей вплоть до некроза», — пояснила медик.

В феврале российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях. 27-летняя знаменитость рассказала, что прочитала новость, в которой сообщалось, что многие девушки покупают на маркетплейсах поддельные липолитики и филлеры. По ее словам, сначала она сочла данную информацию недостоверной, но спустя некоторое время решила найти объявления о продажах подобных средств.

