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11:21, 2 марта 2023Ценности

Косметолог раскрыла опасные последствия инъекций филлеров

Косметолог Надежда Петраш: инъекции филлеров в области век могут привести к слепоте

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Российский косметолог Надежда Петраш раскрыла опасные последствия инъекций филлеров. Соответствующую информацию публикует «Газета.ru».

Так, доктор предупредила, что уколы красоты в области век могут привести к слепоте. «Не менее опасно проводить инъекции в зоны лба, межбровья, носа и носогубного треугольника. В этих областях повышен риск появления ишемии», — добавила Петраш.

Эксперт также рассказала, что омоложение с помощью инъекций имеет ряд противопоказаний. При этом, по словам Петраш, большинство клиентов считают, что упомянутая процедура не несет негативных последствий.

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«На лице существуют так называемые зоны риска, куда колоть филлеры нельзя. К ним относятся сосудисто-нервные пучки. Попадание препарата в просвет сосуда может привести к нарушению кровотока, вследствие чего развивается разной степени ишемия тканей вплоть до некроза», — пояснила медик.

В феврале российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях. 27-летняя знаменитость рассказала, что прочитала новость, в которой сообщалось, что многие девушки покупают на маркетплейсах поддельные липолитики и филлеры. По ее словам, сначала она сочла данную информацию недостоверной, но спустя некоторое время решила найти объявления о продажах подобных средств.

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Екатерина Ештокина
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