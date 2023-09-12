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20:03, 12 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин попытался заживо сжечь семью и попал под следствие

В Бурятии мужчина попытался заживо сжечь экс-супругу и двоих маленьких детей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Бурятии задержали 33-летнего мужчину, пытавшегося заживо сжечь 28-летнюю бывшую жену и двух детей — трех и восьми лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант часто пил и не имел работы, из-за этого они расстались с супругой. Но мужчина не желал принять разрыва: он угрожал экс-жене и просил вернуть его в семью. У пары двое детей.

2 сентября россиянин получил очередной отказ. Тогда он поджег диван, находившийся рядом с входной дверью дома. Он надеялся, что женщина с детьми не смогут выйти из дома и заживо сгорят. Однако в этот момент подруга потерпевшей возвращалась домой. Она открыла дверь и увидела пламя. Мать с детьми смогли выйти из дома через окно, а поджигатель скрылся. Вскоре его нашли. По факту произошедшего возбуждено дело.

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    Екатерина Власова
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