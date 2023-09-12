Содействие Маска срыву атаки ВСУ вызвало вопросы в Пентагоне

Министр ВВС США Кендалл: Пентагон опасается повторения срыва атаки Маском

Содействие Илона Маска срыву атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом году, когда американский предприниматель отказался активировать спутниковую систему Starlink в Крыму, вызывает вопросы у Пентагона. Об этом рассказал министр ВВС США Фрэнк Кендалл в интервью Associated Press.

По его словам, Минобороны опасаются повторения подобной ситуации, когда Маск или другой поставщик смогут отключить работу своих систем. В связи с этим будущие соглашения ведомства, касающиеся контрактов в сфере закупок, могут содержать пункт о возможном применении товара или услуги в военных целях, допустил Кендалл.

Отмечается, что до отказа Илона Маска Минобороны США не уделяло особого внимания формулировке о том, что сотрудничающая с ведомством компания должна согласиться с тем, что ее системы могут быть использованы в военных целях.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях. Он также пояснил, что не отключал систему над Крымом. По его словам, она не было активирована.